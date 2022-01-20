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Собкин — о матче Медведева против Кирьоса: «Сомнений в победе Дани не было»

Борис Собкин не сомневался в победе Медведева над Кирьосом в матче Australian Open
Мария Куцубеева
Корреспондент

Заслуженный тренер России Борис Собкин отреагировал на победу Даниила Медведева над австралийцем Ником Кирьосом в матче второго круга Australian Open — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

«Сомнений в его победе не было, но Кирьос такой игрок, от которого можно ожидать всего, — сказал Собкин «СЭ». — Я понимал, что у Ника мало шансов обыграть Медведева. Даня сейчас находится в хорошем психологическом состоянии. Это было видно и на ATP Сup. Каждая победа добавляет уверенности, но не думаю, что сегодняшний матч окажется для Дани дополнительным зарядом».

В третьем круге Медведев встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

«Давайте не будем забывать, что Даня второй в мире и по результатам, и по игре. Голландец неприятный, может хорошо подавать, обладает терпением. Ботик опасный противник, но я бы не драматизировал ситуацию. Я считаю, что для третьего круга это не самый худший противник для Дани. С каждым матчем напряжение будет возрастать», — добавил Собкин.

Australian Open
Даниил Медведев
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