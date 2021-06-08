Словенка Тамара Зиданшек вышла в полуфинал Roland Garros

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:5, 4:6, 8:6 и вышла в полуфинал Roland Garros.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. На счету Зиданшек один эйс, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 13. У Бадосы — две подачи навылет, девять двойных ошибок и семь реализованных брейков из 14.

В полуфинале словенка встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

23-летняя Зиданшек занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Победа над Бадосу принесла первый выход в полуфинал турнира серии Большого шлема в карьере словенки.

Бадосе 23 года, в рейтинге WTA она занимает 35-ю позицию. Выход в четвертьфинал Ролан Гаррос 2021 года — пока высшее достижение испанской теннисистки.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тамара Зиданшек (Словения) — Паула Бадоса Хиберт (Испания, 33) — 7:5, 4:6, 8:6.