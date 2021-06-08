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Словенка Тамара Зиданшек вышла в полуфинал Roland Garros

16:53
Тамара Зиданшек. Фото Reuters
Тамара Зиданшек. Фото Reuters
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Словенская теннисистка Тамара Зиданшек обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:5, 4:6, 8:6 и вышла в полуфинал Roland Garros.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. На счету Зиданшек один эйс, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 13. У Бадосы — две подачи навылет, девять двойных ошибок и семь реализованных брейков из 14.

В полуфинале словенка встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

23-летняя Зиданшек занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Победа над Бадосу принесла первый выход в полуфинал турнира серии Большого шлема в карьере словенки.

Бадосе 23 года, в рейтинге WTA она занимает 35-ю позицию. Выход в четвертьфинал Ролан Гаррос 2021 года — пока высшее достижение испанской теннисистки.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тамара Зиданшек (Словения) — Паула Бадоса Хиберт (Испания, 33) — 7:5, 4:6, 8:6.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11597971

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