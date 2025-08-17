Стивенс — о призовых на US Open: «Есть возможность еще увеличить выплаты»

Бывшая третья ракетка мира американка Слоун Стивенс поделилась мыслями об увеличении призовых на US Open.

В сезоне-2025 призовой фонд Открытого чемпионата США вырос на 20%. Общая сумма призовых составит 90 миллионов долларов.

«Есть возможность еще увеличить выплаты. Все еще есть варианты. Мы работаем над этим, движемся в правильном направлении. Я считаю, что турниры «Большого шлема» имеют большое влияние на то, что происходит и сколько нам выделяется денег. Эти вопросы решаются долго. Это должно быть равноправным, деловым сотрудничеством, и сейчас мы, конечно, не получаем даже близко к 50%», — приводит CNN слова Стивенс.

По мнению спортсменки, нужно стремиться к повышению призовых и добиваться справедливого баланса.

32-летняя Стивенс является чемпионкой US Open 2017 года. Всего за карьеру она выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде.