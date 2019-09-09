Сколько заработал Медведев на US Open? Штрафы и налоги съедят больше половины дохода

В финале US Open россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в пятисетовом матче — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Официальный гонорар финалиста Открытого чемпионата США составляет 1 900 000 долларов.

Общая сумма штрафов, наложенная на Медведева из-за его выходок на корте на ранних стадиях турнира — 19 000 долларов. Таким образом, на счет Даниила должно быть переведено 1 881 000 долларов. Однако это не значит, что российский игрок в одночасье станет миллионером. На призовые будут начислены налоги, которые составят не менее 30 процентов.

Кроме того, Медведев должен будет заплатить из своего кармана, тренерам, спарринг-партнерам, физиотерпавтам. К этому следуют прибавить расходы на дорогу на US Open и на проживание команды теннисиста в гостиницах во время турнира. В общем, если кошелек Даниила после всего этого пополнится суммой более чем в 800 тысяч долларов, можно считать, что ему повезло.

Тем не менее, статус финалиста US Open дает возможность неплохих заработков на будущее. Например, на небольших турнирах Даниил сможет настаивать на бонусах от организаторов только за то, что он выйдет на корт, независимо от результатов матчей. (Олег Шамонаев)