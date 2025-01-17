Сизикова не смогла выйти во второй круг парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с испанкой Кристиной Букшей в первом круге Australian Open уступила румынке Жаклин Кристьян и итальянке Камилле Розателло.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 4:6. На счету Сизиковой и Букшей 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Во втором круге Кристьян и Розателло встретятся с канадкой Лейлой Фернандес и украинкой Надеждой Киченок.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Жаклин Кристьян/Камилла Розателло (Румыния/Италия) — Кристина Букша/Яна Сизикова (Испания/Россия) — 6:2, 6:7 (2:7), 6:4