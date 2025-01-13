Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:44

Свентек победила Синякову и вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Польская теннисистка Ига Свентек в первом круге Australian Open обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету второй ракетки мира эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Свентек встретится с Ребеккой Шрамковой из Словакии

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4

Лючия Бронцетти (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 21) — 6:2, 7:6 (7:2)

Australian Open
Ига Свентек
Читайте также
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
«Барселона» разгромила «Реал» и выиграла Суперкубок Испании
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Боец Нурмагомедов назвал провокацией инцидент на борту самолета в США
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Кудерметова уступила Фрех в первом круге Australian Open
Циципас уступил Микельсену в первом круге Australian Open
Шнайдер вышла во второй круг Australian Open, победив Коччаретто
Самсонова в двух сетах обыграла Рахимову и прошла во второй круг Australian Open
Полина Кудерметова — Магдалена Фрех: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Циципас уступил Микельсену в первом круге Australian Open

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости