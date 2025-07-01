Циньвэнь проиграла Синяковой в первом круге Уимблдона
6-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь проиграла в первом круге Уимблдона-2025. Китаянка в трех сетах уступила Катержине Синяковой — 5:7, 6:4, 1:6.
Циньвэнь третий год подряд проигрывает на старте Уимблдона. Синякова во втором круге сыграет против Наоми Осаки.
В другом матче 14-я ракетка мира Каролина Мухова уступила китаянке Ван Синьюй — 5:7, 2:6. Синьюй далее встретится с Зейнеп Сонмез из Турции.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 7:5, 4:6, 6:1
Ван Синьюй (Китай) — Каролина Мухова (Чехия, 15) — 7:5, 6:2
Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Александра Эала (Филиппины) — 3:6, 6:2, 6:1
