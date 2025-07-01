Теннис
1 июля, 17:50

Циньвэнь проиграла Синяковой в первом круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент

6-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь проиграла в первом круге Уимблдона-2025. Китаянка в трех сетах уступила Катержине Синяковой — 5:7, 6:4, 1:6.

Циньвэнь третий год подряд проигрывает на старте Уимблдона. Синякова во втором круге сыграет против Наоми Осаки.

В другом матче 14-я ракетка мира Каролина Мухова уступила китаянке Ван Синьюй — 5:7, 2:6. Синьюй далее встретится с Зейнеп Сонмез из Турции.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 7:5, 4:6, 6:1

Ван Синьюй (Китай) — Каролина Мухова (Чехия, 15) — 7:5, 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Александра Эала (Филиппины) — 3:6, 6:2, 6:1

  • Алехандрохорс

    Не удивила.

    01.07.2025

    • Анастасия Захарова — Виктория Азаренко: смотреть трансляцию матча Уимблдона

