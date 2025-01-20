Синнеру стало плохо во время матча четвертого круга против Руне на Australian Open

Первой ракетке мира Яннику Синнеру стало плохо во время матча четвертого круга Australian Open-2025.

В третьем сете игры против дачтанина Хольгера Руне (6:3, 3:6, 6:3, 6:2) итальянец взял медицинский перерыв, так как почувстовал недомогание. Врач и физиотерапевт измерили ему давление. После этого игрок временно покинул корт.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут, за выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Синнер поспорит с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Алекс де Минаур (Австралия).