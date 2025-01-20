Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:02

Синнеру стало плохо во время матча четвертого круга против Руне на Australian Open

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер.
Фото Reuters

Первой ракетке мира Яннику Синнеру стало плохо во время матча четвертого круга Australian Open-2025.

В третьем сете игры против дачтанина Хольгера Руне (6:3, 3:6, 6:3, 6:2) итальянец взял медицинский перерыв, так как почувстовал недомогание. Врач и физиотерапевт измерили ему давление. После этого игрок временно покинул корт.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут, за выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Синнер поспорит с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Алекс де Минаур (Австралия).

Теннис
Australian Open
Янник Синнер
Читайте также
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировой войны
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Кудерметова — Свитолина, Касаткина — Наварро. Онлайн-трансляция матчей Australian Open
Джокович принял извинения австралийского репортера
Ольховский считает Андрееву и Шнайдер фаворитами Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: Кудерметова и Рыбакина проиграли, матч Касаткиной
Синнер обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open
Мирра и Диана уже в четвертьфинале. Россиянки рвутся к парному титулу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open

Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: Кудерметова и Рыбакина проиграли, матч Касаткиной

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости