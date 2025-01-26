Синнер на тай-брейке взял второй сет у Зверева в финальном матче на Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер увеличил преимущество по сетам в финале Открытого чемпионата Австралии против немца Александра Зверева.

Вторая партия, длившаяся 1 час 13 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:4) в пользу первой ракетки мира. Первый сет также выиграл итальянец (6:3).

Синнер является победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Зверев в третий раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» (US Open 2020, Ролан Гаррос 2024 и Australian Open 2025).