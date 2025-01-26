Синнер выиграл первый сет у Зверева в финале Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в первом сете в финале Открытого чемпионата Австралии-2025 против немца Александра Зверева — 6:3.

Партия длилась 50 минут. Первая ракетка мира 3 раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из 6. На счету второго номера рейтинга АТР 4 эйса. В первом сете немец не заработал ни одного брейк-пойнта.

Синнер является победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Зверев в третий раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» (US Open 2020, Ролан Гаррос 2024 и Australian Open 2025).