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Сегодня, 12:34

Синнер выиграл первый сет у Зверева в финале Australian Open

Алина Савинова
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в первом сете в финале Открытого чемпионата Австралии-2025 против немца Александра Зверева — 6:3.

Партия длилась 50 минут. Первая ракетка мира 3 раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из 6. На счету второго номера рейтинга АТР 4 эйса. В первом сете немец не заработал ни одного брейк-пойнта.

Синнер является победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Зверев в третий раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» (US Open 2020, Ролан Гаррос 2024 и Australian Open 2025).

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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