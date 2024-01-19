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Сегодня, 09:05

Синнер заявил, что Хачанов добился прогресса после их последней встречи

Виктория Кравченко
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Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что россиянин Карен Хачанов развил свои игровые качества после их последней встречи.

Хачанов и Синнер встретятся в четвертом круге Australian Open. Матч пройдет 21 января.

«Сейчас мне приходится анализировать, потому что все изменилось, но мы играем немного похоже. Нам нравится быть в ритме. Физически мы оба хорошо двигаемся. Мне кажется, Хачанов добился серьезного прогресса. Также улучшилась его подача, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее в карьере теннисисты провели три встречи, в двух из которых победу одержал итальянец.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Карен Хачанов
Янник Синнер
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