Синнер заявил, что Хачанов добился прогресса после их последней встречи

Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что россиянин Карен Хачанов развил свои игровые качества после их последней встречи.

Хачанов и Синнер встретятся в четвертом круге Australian Open. Матч пройдет 21 января.

«Сейчас мне приходится анализировать, потому что все изменилось, но мы играем немного похоже. Нам нравится быть в ритме. Физически мы оба хорошо двигаемся. Мне кажется, Хачанов добился серьезного прогресса. Также улучшилась его подача, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее в карьере теннисисты провели три встречи, в двух из которых победу одержал итальянец.