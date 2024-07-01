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Сегодня, 22:51

Синнер вышел во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянский теннисист Янник Синнер в первом круге Уимблдона обыграл немца Янника Ханфманна со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа ровно. На счету 22-летнего итальянца 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Синнер встретится с соотечественником Маттео Берреттини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) — Сумит Нагал (Индия) — 6:2, 3:6, 6:3, 6:4

Уимблдон
Янник Синнер
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