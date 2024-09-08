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Сегодня, 21:57

Синнер выиграл первый сет в финальном матче US Open-2024 с Фритцем

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Янник Синнер.
Фото Reuters

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл первый сет в финальном матче US Open-2024 против американца Тэйлора Фритца — 6:3.

В первом сете Синнер один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. У Фритца два эйса, одна двойная и один реализованный брейк из трех.

В субботу, 7 сентября, в женском финале Открытого чемпионата США победу одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая американку Джессику Пегулу.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча Янник Синнер — Тэйлор Фритц.

Теннис
US Open
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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