Синнер выиграл первый сет в финальном матче US Open-2024 с Фритцем

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл первый сет в финальном матче US Open-2024 против американца Тэйлора Фритца — 6:3.

В первом сете Синнер один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. У Фритца два эйса, одна двойная и один реализованный брейк из трех.

В субботу, 7 сентября, в женском финале Открытого чемпионата США победу одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая американку Джессику Пегулу.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча Янник Синнер — Тэйлор Фритц.