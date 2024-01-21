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Сегодня, 12:46

Синнер стал единственным теннисистом в мужском разряде Australian Open, не проигравшим ни сета

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал единственным представителем мужского одиночного разряда, не отдавшим ни единого сета на Australian Open.

В матче четвертого круга Синнер обыграл россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3). До этого в первом круге он с таким же счетом обыграл Ботика Ван де Зандсхюлпа из Нидерландов, во втором круге Синнер отдал по 2 гейма в каждом сете еще одному нидерландцу Йесперу Де Йонгу, а в третьем победил в трех сетах аргентинца Себастьяна Баеса (6:0, 6:1, 6:2).

Все остальные теннисисты, продолжающие выступление на Australian Open, проиграли на турнире как минимум в одном сете.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 4-я ракетка мира Синнер встретится с победителем встречи Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 5).

Теннис
Australian Open
Янник Синнер
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