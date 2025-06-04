Синнер стал девятым игроком с 19 победами подряд на турнирах «Большого шлема»

Итальянец Янник Синнер победил представляющего Казахстан Александра Бублика в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:1, 7:5, 6:0.

Победа стала для первой ракетки мира 19-й подряд на турнирах «Большого шлема». Синнер стал девятым игроком в истории Открытой эры, который установил такой результат.

Ранее 19 побед подряд одерживали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, австралиец Род Лэйвер, швед Бьорн Борг и американцы Джимми Коннорс, Джон Макинрой и Пит Сампрас.