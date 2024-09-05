Синнер стал четвертым действующим игроком, дошедшим до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема»

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева четвертьфинале US Open — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

23-летний итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Он стал четвертым действующим теннисистом, вышедшим в полуфинал в каждом из турниров «Большого шлема». Ранее Синнер по разу играл в полуфинале Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Кроме него, это достижение есть у серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и хорвата Марина Чилича.

В полуфинале Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером.