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19 августа 2025, 09:53

Синнер снялся с микст-турнира US Open

Сергей Ярошенко
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с микст-турнира US Open, сообщает Eurosport.

Ранее итальянец не смог завершить финальный матч против Карлоса Алькараса на турнире в Цинциннати счете 0:5. В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.

В первом раунде микст-турнира US Open Синнер в паре с Катержиной Синяковой из Чехии должен был сыграть против Александра Зверева (Германия) и Белинды Бенчич (Швейцария).

Микст на US Open пройдет с 19 по 21 августа.

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Теннис
US Open
Янник Синнер
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