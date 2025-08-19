Синнер снялся с микст-турнира US Open

Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с микст-турнира US Open, сообщает Eurosport.

Ранее итальянец не смог завершить финальный матч против Карлоса Алькараса на турнире в Цинциннати счете 0:5. В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.

В первом раунде микст-турнира US Open Синнер в паре с Катержиной Синяковой из Чехии должен был сыграть против Александра Зверева (Германия) и Белинды Бенчич (Швейцария).

Микст на US Open пройдет с 19 по 21 августа.