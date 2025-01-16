Синнер в четырех сетах обыграл 173-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open
Первая ракетка мира Янник Синнер во втором круге Australian Open обыграл австралийца Тристан Скулкейта со счетом 4:6, 6:4, 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. На счету 23-летнего итальянца 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге Синнер встретится с американцем Маркосом Хироном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3
Новости