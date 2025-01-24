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Синнер — самый молодой теннисист в XXI веке, два раза подряд выходивший в финал Australian Open

Даниил Аршавский
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Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер стал самым молодым теннисистом в XXI веке, дважды вышедшим в финал Australian Open.

24 января 23-летний теннисист обыграл представителя США Бена Шелтона и во второй раз подряд вышел в финал турнира, где встретится с немцем Александром Зверевым. В 2024 году Синнер становился победителем Australian Open.

Также дважды подряд в финал в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии выходил Пит Сампрас (1994-1995).

Итальянец также стал вторым по возрасту игроком, одержавшим 20 побед кряду в одиночных матчах на твердом покрытии. Рекорд принадлежит Джону Макинрою, который добился этого результата в возрасте 22 лет в 1981 году.

Теннис
Australian Open
Янник Синнер
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