27 июня, 18:10

Синнер расстался с тренером и физиотерапевтом за три дня до Уимблдона

Алина Савинова

Фитнес-тренер Марко Паничи и физиотерапевт Улисес Бадио покинули команду итальянского теннисиста Янника Синнера, сообщает Sky Sports.

В августе прошлого года первая ракетка мира уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди после обнаружения у него положительных допинг-проб, а в сентябре начал сотрудничество с Паничи и Бадио. До этого специалисты работали с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Сейчас в команду Синнера входят тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл. На Уимблдоне с ним также находится остеопат Андреа Чиполла.

30 июня 23-летний Синнер проведет первый матч на Уимблдоне. В первом круге он сыграет против соотечественника Луки Нарди.

