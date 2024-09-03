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Синнер — о матче с Медведевым: «Тяжелая игра. Я победил его в Австралии, он меня на Уимблдоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от матча против россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала US Open.

«Тяжелая игра. Будет много розыгрышей. Надеюсь, я буду готов физически. В этом матче потребуется физика и психология. Я обыграл его в Австралии, он меня на Уимблдоне. Оба раза по 5 сетов. Надеюсь, что будет хороший матч. Мы постараемся сделать все возможное на корте», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

В июле Медведев обыграл Синнера в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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