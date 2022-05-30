Синнер рассказал о травме, которую получил в матче против Андрея Рублева

Теннисист Янник Синнер рассказал о травме, которую получил в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против россиянина Андрея Рублева.

«В первом сете я себя чувствовал нормально. Но во втором я подавал при счете 2:1, прыгнул и почувствовал что-то странное. И с тех пор мне стало очень больно. Я надеялся, что пройдет, но не прошло.

К сожалению, играть так было невозможно. Посмотрим, что покажет обследование", — цитирует Синнера L'Equipe.

В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 20) — Даниил Медведев (Россия, 2).