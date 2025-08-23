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23 августа 2025, 00:53

Синнер: «Оказаться там, где я сейчас — гораздо выше моих всяких ожиданий»

Сергей Ярошенко

Первая ракетка мира Янник Синнер расскзал, о чем мечтал в детстве.

«Когда ты молодой, все это просто мечта. Даже не веришь в нее. Иногда я говорил, что хочу стать номером один или выиграть турнир «Болшого шлема», однако это было лишь мечтой. Оказаться там, где я сейчас — гораздо выше моих всяких ожиданий. Теперь все иначе. Я понимаю свой потенциал. Понимаю, что, если играю хорошо, могу забирать турниры. Но если бы вы спросили меня в юности, я бы сказал: «Если когда-нибудь попаду в топ-100, буду самым счастливым человеком в мире». Поэтому все, что у меня есть сейчас — огромный бонус», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В активе 24-летнего итальянца 4 титула турниров «Большого шлема» и победа на Итоговом турнире АТР.

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Теннис
Янник Синнер
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