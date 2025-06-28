Синнер — о подготовке к Уимблдону: «Интенсивность должна быть на максимуме»

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своей подготовке к Уимблдону-2025.

«С каждым годом ты немного лучше понимаешь, как играть и как двигаться, потому что это покрытие довольно уникальное. Мы тренируемся, меняем пару вещей. Физически сейчас все хорошо, но мы многое улучшаем. Так что сейчас дни получаются очень-очень длинными, но это именно то, что мне нужно. Перед такими крупными турнирами интенсивность должна быть на максимуме сразу. А там уже посмотрим, что я смогу показать», — цитирует теннисиста GQ.

В первом круге Уимблдона-2025 23-летний итальянец сыграет с соотечественником Лукой Нарди.