Синнер рассказал, что оставит трофей за победу на Australian Open в доме родителей

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, где собирается хранить трофей за победу в финале Australian Open-2025.

В решающем матче 23-летний итальянец обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (7:4), 6:3).

«Моя квартира в Монако довольно маленькая, поэтому я буду хранить кубок в доме родителей в Италии», — сказал Синнер в эфире Eurosport.

Синнер победил на Открытом чемпионате Австралии второй год подряд. В 2024-м спортсмен также выиграл US Open и Итоговый турнир АТР.