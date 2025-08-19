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19 августа 2025, 05:05

Синнер: «Надеюсь быть в форме перед US Open»

Сергей Разин
корреспондент

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свое состояние после снятия в финале турнира в Цинциннати.

«У меня есть несколько моментов, которые надо улучшить, если хочу пройти далеко на US Open. Эта неделя стала хорошим тестом, чтобы понять, где сейчас мой уровень. С теннисной точки зрения я нахожусь на хорошем уровне, но в других аспектах еще есть пространство для прогресса. US Open будет тяжелым турниром, но я очень жду его начала. Надеюсь быть в форме — это главная цель здесь, в США», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Первая ракетка мира снялся с матча при счете 0:5. В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.

US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября.

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US Open
Янник Синнер
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