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Сегодня, 17:26

Синнер — о матче с Циципасом: «У меня был импульс, но я немного ошибся и упустил его»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6).

«Конечно, это тяжелое поражение. Мне нужно снова тренироваться, но такие матчи иногда случаются. У меня был импульс, но я немного ошибся, не так хорошо подавал в пятом сете, и упустил его. Всего пара промахов, и матч принял другой оборот. У меня нет слов прямо сейчас. Он хорошо подавал, и это была равная игра», — приводит Tennis Majors слова Синнера.

В четвертьфинале Australian Open Циципас сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой.

Источник: https://www.tennismajors.com/australian-open-news/another-painful-grand-slam-defeat-for-jannik-sinner-but-the-future-still-looks-bright-656835.html
Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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