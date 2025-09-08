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Синнер: «Горжусь собой, но Алькарас был сильнее»

Сергей Разин
корреспондент

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение в финале US Open от испанца Карлоса Алькараса.

«Он прибавил по сравнению с прошлым разом, сегодня сыграл более чисто. Те вещи, которые у меня получались хорошо в Лондоне, сегодня удались ему. Я почувствовал, что он действовал лучше меня, особенно на подаче. Он справился с ситуацией великолепно. Я горжусь собой, но он был сильнее. Мне нужно внести некоторые изменения, потому что моя игра была слишком предсказуемой. Возможно, я проиграю ещё несколько матчей, но постараюсь поменять свой стиль, чтобы быть менее предсказуемым и стать лучше. Сегодня подача у меня была не лучшей, думаю, у меня возникло много проблем, но такие же трудности у меня были и на протяжении всего турнира», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Карлос Алькарас и&nbsp;Янник Синнер.Алькарас выдал лучший матч в карьере. У Синнера не было шансов

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.

Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере. Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США-2022 и по два раза становился чемпионом Уимблдона (2023 и 2024) и «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Всего на его счету теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде.

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US Open
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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