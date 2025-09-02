Синнер — о победе над Бубликом: «Сегодня он подавал не так хорошо, как обычно»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Бубликом из Казахстана в четвертом круге US Open (6:1, 6:1, 6:1).

«Мы хорошо знакомы друг с другом. У нас были тяжелые поединки, особенно в этом году. Он просто поздравил меня и пожелал всего наилучшего. У него был очень сложный матч в предыдущем раунде. Сегодня он подавал не так хорошо, как обычно. Я рано делал брейки в каждом сете, и это придало мне уверенности на своей подаче. Я очень-очень счастлив. Впервые в этом году я сыграл здесь вечерний матч, и это огромная разница», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

В четвертьфинале Синнер встретится с соотечественником Лоренцо Музетти.