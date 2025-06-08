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8 июня 2025, 23:38

Синнер проиграл все шесть матчей длиннее четырех часов

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

Матч длился 5 часов 29 минут и стал самым продолжительным финалом в истории Открытого чемпионата Франции.

Синнер провел шестую встречу в туре, которая длилась больше четырех часов. При этом он не выиграл ни один из этих матчей.

23-летний итальянец занимает первую строчку мирового рейтинга. Он является трехкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего на его счету 19 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

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Теннис
Ролан Гаррос
Янник Синнер
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