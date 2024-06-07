Синнер пожаловался на судороги во время полуфинального матча с Алькарасом на «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Янник Синнер столкнулся с судорогами по ходу матча против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024.

В пятом гейме второго сета на подаче Алькараса итальянец пожаловался своему боксу, что у него свело пальцы рук. При этом вторая ракетка мира неоднократно встряхивал руку.

Первый сет в этой встрече забрал Синнер со счетом 6:2, вторая партия осталась за Алькарасом — 6:3. На данный момент идет третий сет, который выигрывает итальянец (5:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Синнер — Алькарас.