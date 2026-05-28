Синнер пожаловался на головокружение и тошноту после 15 проигранных очков в матче с Черундоло

Первая ракетка мира Янник Синнер взял медицинский тайм-аут в матче второго круга «Ролан Гаррос» против аргентинца Хуана Мануэля Черундоло.

Это произошло в третьем сете встречи при счете 6:3, 6:2, 6:4 в пользу 24-летнего итальянца. Спортсмен проиграл 15 очков подряд и сказал, что чувствует головокружение и хочет вызвать рвоту, после чего покинул корт.

Позднее он вернулся, но уступил Черундоло третий сет, в котором вел 5:1, со счетом 5:7.

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