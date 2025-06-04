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4 июня 2025, 19:18

Синнер повторил достижение Надаля на турнирах «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал 19-ю победу подряд на турнирах «Большого шлема». В 1/4 финала «Ролан Гаррос» он победил Александра Бублика (6:1, 7:5, 6:0).

Синнер стал самым молодым игроком, который одержал такое количество побед подряд на турнирах «Большого шлема» с 2008 года, когда это сделал испанец Рафаэль Надаль.

Также 23-летний итальянец стал третьим по возрасту игроком в Открытой эре, который достиг полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос» два года подряд, уступая только Джиму Курье и Матсу Виландеру.

Синнер в полуфинале турнира в Париже сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).

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Теннис
Ролан Гаррос
Янник Синнер
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