Синнер объяснил уход двух тренеров из его команды перед Уимблдоном

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал расставание с двумя специалистами накануне Уимблдона-2025.

27 июня СМИ сообщали, что команду итальянца покинули фитнес-тренер Марко Паничи и физиотерапевт Улисес Бадио.

«Ничего драматичного не произошло. Просто после Галле я почувствовал, что мне нужны изменения в команде. Это не повлияло на меня, я готов выступать. Мы хорошо поработали вместе, и я очень благодарен им за все, но я просто посчитал, что мне нужно что-то другое. В этом вся причина, ничего больше за этим не стоит», — цитирует Синнера Punto de Break.

30 июня 23-летний Синнер проведет первый матч на Уимблдоне. В первом круге он сыграет против соотечественника Луки Нарди.