16 августа, 12:05

Синнер лишился партнерши в миксте на Открытом чемпионате США

Павел Лопатко

Американская теннисистка Эмма Наварро приняла решение отказаться от участия в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США. Ее партнером должен был стать итальянец Янник Синнер.

Теперь Синнеру необходимо найти новую партнершу — до 14:00 17 августа (по местному времени).

24-летняя Наварро занимает 11-е место в мировом рейтинге. На турнире в Цинциннати она в паре с Маргарет Наварро уступила в первом круге Джулиане Олмос и Алдиле Сутджиади из Мексики и Индонезии со счетом 2:6, 3:6.

24-летний Синнер вышел в полуфинал турнира в Цинциннати в одичном разряде.

Янник Синнер
