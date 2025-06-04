Синнер: «Немного посмотрю матч Зверева и Джоковича, но хочу отключиться от «Ролан Гаррос»

Итальянец Янник Синнер ответил на вопрос, будет ли смотреть матч между Александром Зверевым и Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира сыграет с победителем встречи.

«Я думаю, что вместе с командой немного посмотрю матч [Зверева и Джоковича], но я также постараюсь немного отключиться. На турнирах «Большого шлема» вы всегда сосредоточены. Две недели — это очень долго. Я просто пойду на ужин и постараюсь немного расслабиться и восстановиться как можно лучше, потому что следующий матч в любом случае будет невероятным. Я надеюсь, что буду готов», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер победил представляющего Казахстан Александра Бублика в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:1, 7:5, 6:0.