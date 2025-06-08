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8 июня 2025, 23:59

Синнер и Алькарас выиграли семь из восьми последних «Больших шлемов»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)) в финале «Ролан Гаррос» 2025 года.

22-летний испанец стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Примечательно, что последние восемь титулов «Шлема» выигрывали только три теннисиста. При этом начиная с Уимблдона-2023 семь из них завоевали Алькарас (4 титула) и Синнер (3 титула). Еще один трофей взял Новак Джокович — на US Open в 2023 году.

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Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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