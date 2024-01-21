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Сегодня, 12:41

Синнер — Хачанов: видеообзор матча четвертого круга Australian Open

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2024. Встреча прошла 21 января и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу четвертой ракетки мира.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Хачанов 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10. На счету итальянца 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Янник Синнер
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