Синнер — Хачанов: видеообзор матча четвертого круга Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2024. Встреча прошла 21 января и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу четвертой ракетки мира.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Хачанов 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10. На счету итальянца 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.