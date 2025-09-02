Бублик уступил Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв три гейма

Казахстанский теннисист Александр Бублик в 1/8 финала US Open уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 1:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 28-летнего Бублика 2 эйса, 13 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Синнер встретится с соотечественником Лоренцо Музетти.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — 6:1, 6:1, 6:1