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Синнер победил Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер победил представляющего Казахстан Александра Бублика в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:1, 7:5, 6:0. Матч длился 1 час 50 минут.

Синнер за игру сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. У 62-й ракетки мира Бублика — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта после 2 попыток.

Первая ракетка мира Синнер в полуфинале «мейджора» в Париже сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 7:5, 6:0

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Бублик
Янник Синнер
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