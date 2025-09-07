Синнер взял только один гейм у Алькараса в третьем сете финала US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл третий сет в финале US Open против итальянца Янника Синнера.

Партия длилась 29 минут и завершилась со счетом 6:1 в пользу второй ракетки мира. Испанец 5 раз подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Счет по сетам стал 2-1 в пользу Алькараса.

Игра проходит на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке (США). На финале между Синнером и Алькарасом присутствует президент США Дональд Трамп.