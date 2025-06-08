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8 июня 2025, 21:58

Алькарас отыгрался с 0-2 по сетам и победил Синнера в финале «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» 2025 года.

В финале турнира вторая ракетка мира в пяти сетах победил лидера рейтинга Янника Синнера из Италии — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Игра длилась 5 часов 29 минут и стала самым продолжительным финалом в истории Открытого чемпионата Франции.

За матч Алькарас 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. У Синнера — 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

22-летний Алькарас выиграл пятый турнир «Большого шлема» и второй «Ролан Гаррос» в карьере. В финале Открытого чемпионата Франции 2024 года испанец победил немца Александра Зверева. Также он становился чемпионом US Open в 2022-м и Уимблдона в 2023-м и 2024-м. На счету Алькараса ни одного поражения в финалах «мейджоров» и теперь 20 титулов на уровне ATP в одиночном разряде.

23-летний Синнер впервые проиграл в финале турнира «Большого шлема». Итальянец трижды побеждал на «мейджорах» — на Открытом чемпионате Австралии в 2024-м и 2025-м, а также US Open в 2024-м.

Карлос Алькарас.Алькарас выиграл финал «Ролан Гаррос» за пять с половиной часов! Его битва с Синнером войдет в историю

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 1) — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)

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Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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