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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Симона Халеп пропустит US Open

16:25
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Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп на своей странице в Twitter объявила, что в этом году не сыграет на US Open.

«Взвесив все факторы и учтя исключительные обстоятельства, сложившиеся в данный момент, я решила, что в этом году не поеду в Нью-Йорк.

Я всегда говорила, что здоровье при принятии решения будет стоять на первом месте, поэтому я предпочту остаться и тренироваться в Европе", — написала Халеп.

Ранее женская часть турнира недосчиталась Эшли Барти, Элины Свитолиной, Бьянки Андрееску, Кики Бертенс и Белинды Бенчич.

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