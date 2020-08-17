Симона Халеп пропустит US Open

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп на своей странице в Twitter объявила, что в этом году не сыграет на US Open.

«Взвесив все факторы и учтя исключительные обстоятельства, сложившиеся в данный момент, я решила, что в этом году не поеду в Нью-Йорк.

Я всегда говорила, что здоровье при принятии решения будет стоять на первом месте, поэтому я предпочту остаться и тренироваться в Европе", — написала Халеп.

Ранее женская часть турнира недосчиталась Эшли Барти, Элины Свитолиной, Бьянки Андрееску, Кики Бертенс и Белинды Бенчич.