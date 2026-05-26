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Вавринка после своего последнего матча на «Ролан Гаррос»: «Я отдал этому спорту все»

Павел Лопатко

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями после своего последнего матча на Открытом чемпионате Франции.

«Трудно, трудно прощаться с вами здесь. Именно из-за «Ролан Гаррос» я захотел стать теннисистом. Более 20 лет я переживал эти эмоции, никогда не хочешь, чтобы это заканчивалось. Я отдал этому спорту все», — сказал 41-летний теннисист после поражения нидерландцу Йесперу де Йонгу (3:6, 6:3, 3:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос».

Ранее теннисист объявил о завершении карьеры в конце сезона-2026. Вавринка становился чемпионом «Ролан Гаррос» в 2015 году.

Швейцарец занимает 113-е место в мировом рейтинге.

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Ролан Гаррос
Стэн Вавринка
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