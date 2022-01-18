Шварцман и Гаске вышли во второй круг Australian Open

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй круг Australian Open, обыграв серба Филипа Краиновича со счетом 6:3, 6:4, 7:5. В следующей стадии Шварцман встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом. В другом матче француз Ришар Гаске обыграл соотечественника Уго Умбера со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:3. Во втором круге Гаске сыграет с Ботиком ван де Зандсюлпом из Нидерландов. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Диего Шварцман (Аргентина, 13) — Филип Краинович (Сербия) — 6:3, 6:4, 7:5 Ришар Гаске (Франция) — Уго Умбер (Франция, 29) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:3