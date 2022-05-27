Шварцман обыграл Димитрова и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман обыграл болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Ролан Гаррос».

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут, счет в игре — 6:3, 6:1, 6:2.

Шварцман ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 20. На счету Димитрова — 4 эйса, 3 двойные и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертом круге турнира 15-я ракетка мира сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Альяж Бедене (Словения).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:3, 6:1, 6:2