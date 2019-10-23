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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Штеффи Граф оценила дебют 15-летней Гауф

09:42
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Экс-первая ракетка мира Штеффи Граф отметила, что 15-летняя американка Кори Гауфф наслаждается игрой и играет очень атлетично.

— Гауфф не нуждается в моих советах, — цитирует официальный сайт WTA Граф. — Она просто наслаждается игрой. В ее игре заметна интенсивность и невероятный атлетизм. В ближайшие годы следить за ней будут очень увлекательно. Она играет так, будто не прилагает для этого усилий. Гауфф очень талантлива.

В этом сезоне американка дошла до четвертого круга Уимблдона, а также выиграла турнир в Линце. Граф — единственная теннисистка, выигравшая каждый турнир Большого шлема минимум 4 раза. Немка семь раз побеждала на Уимблдоне, шесть — на Roland Garros, пять — на US Open, четыре — на Australian Open. Граф провела 377 недель в ранге первой ракетки мира — 8 сезонов завершила на вершине рейтинга WTA. Спортсменка завоевала за свою карьеру 107 титулов в официальных турнирах.

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