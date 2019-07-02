Шнур и Тим проиграли на старте Уимблдона

Пятый номер "посева" Уимблдонского турнира Доминик Тим не смог пробиться во второй круг. Австриец усупил Сэму Керри из США.

Грузин Николоз Басилашвили, "посеянный" под номером 18, взял верх над Джеймсом Уордом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маркос Багдатис (Кипр, WC) - Брэйден Шнур (Канада) - 6:2, 6:4, 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия, 18) - Джеймс Уорд (Великобритания, WC) - 2:6, 4:6, 6:4, 6:4, 8:6

Ник Кирьос (Австралия) - Джордан Томпсон (Австралия) - 7:6(7:4), 3:6, 7:6(12:10), 0:6, 6:1

Сэм Керри (США) - Доминик Тим (Австрия, 5) - 6:7(4:7), 7:6(7:1), 6:3, 6:0