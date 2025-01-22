Шнайдер прокомментировала игру с Андреевой

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала об игре с соотечественницей Миррой Андреевой в парном разряде.

«У нас очень хорошая связь, как на корте, так и за его пределами. Играть стало намного легче. Я знаю, что она собирается делать на корте, а она знает, что буду делать я», — заявила Шнайдер в интервью пресс-службе Australian Open.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису Шнайдер и Андреева дошли до полуфинала. В январе они впервые одержали совместную победу на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 2024 году российские теннисистки стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.

В полуфинале Шнайдер и Андреева встретятся с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.