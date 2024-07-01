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Сегодня, 19:07

Шнайдер обыграла Плишкову и вышла во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге Уимблдона обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 20-летней россиянки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Во втором круге Шнайдер встретится с победительницей матча Эльза Жакмо (Франция) — Слоан Стивенс (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 6:4, 7:5

Уимблдон
Диана Шнайдер
Каролина Плишкова
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